Що робити при харчовому отруєнні

Харчове отруєння - недуга хоч і вельми неприємна, але дуже поширена. Щоденно від неї страждає безліч людей, і причини - найрізноманітніші. Однак якщо вчасно не звернутися до лікаря і не провести відповідні маніпуляції для свого здоров`я, наслідки можуть бути найгірші, аж до госпіталізації або навіть летального результату. Тому ми настійно рекомендуємо лікуватися відразу і лікуватися правильно.

Отже, для початку розберемося, від чого ж харчове отруєння виникає. А причин безліч: бактерії, віруси, гриби, паразити або токсини, які потрапляють в наш організм з продуктами або брудними руками.

Cимптоми

Це зазвичай стандартний набір: нудота, блювання, діарея, біль і спазми в животі. Іноді ці прояви проходять самі протягом одного-двох днів і не вимагають спеціальної терапії. Якщо ж протягом пари днів не стає легше і проявляються симптоми зневоднення (сухість у роті, запаморочення, темно-жовта сеча або зниження обсягу і частоти сечовипускань), необхідно терміново звернутися до лікаря.

Викликайте швидку або негайно їдьте в лікарню у наступних випадках:

- харчове отруєння сталося у дитини, вагітної жінки, людини з хронічними захворюваннями або похилого віку,

- якщо з`явилися наступні симптоми: неясний зір, затруднення і ковтання, і мови (можливо, це ботулізм - рідкісна форма харчового отруєння, пов`язана зазвичай з неправильною консервацією продуктів).

Лікуємося самостійно

Часто харчове отруєння можливо побороти самостійно і немає сенсу звертатися до фахівця.

- Для початку потрібно добре промити шлунок. Це відбувається шляхом блювання або проносу, тому необхідно випити велику кількість води, а також зробити очищувальну клізму. Не приймайте ліки проти діареї, вони можуть уповільнити виведення бактерій з вашого організму.

- Потім прийміть будь-який препарат, що зв`язує токсини - активоване вугілля (по таблетці на кожні 10 кг ваги), смекту або ентеросгель.

- Відлежиться, бережіть сили. Кожні 10-15 хвилин випивайте кілька ковтків простої води без газу, щоб не було зневоднення.

- Найближчу добу - ніякої їжі, окрім солодкого чаю і сухариків.

- Далі вам необхідна щадна дієта з обмеженням кількості з`їденого.

Слід звернутися до лікаря, якщо:

- симптоми зберігаються протягом трьох і більше днів;

- протікання стає важчим;

- якщо ви відчуваєте тривалі спазми в животі.

Профілактика отруєння

- Ретельно мийте руки з милом, перед тим як готувати їжу і відразу після того, як потримали в руках сире м`ясо або птицю.

- Ретельно мийте овочі та фрукти.

- Мийте дошки та прилади для нарізання сирого м`яса перед тим, як використовувати їх для інших продуктів.

- Повністю розморожуйте заморожену птицю перед приготуванням. Якщо це можливо, робіть це в холодильнику, холод запобігає розмноженню бактерій.

- Добре прожарюйте м`ясні та рибні продукти.

- Не кладіть м`ясо і птицю в одну тарілку з рибою і зберігайте їх окремо до приготування.

- Накривайте їжу, щоб захистити її від тарганів, мух чи пацюків.

- Будьте обережні, харчуючись в салат-барах, буфетах і кафе.

- Недоїдену їжу зберігайте в холодильнику, а продукти для пікніків у переносних холодильних камерах.

- Зберігайте окремо сиру і готову їжу.

- Бактерії швидко розмножуються при температурі від 4,4 до 60 градусів Цельсія, тому зберігати їжу необхідно в холодильнику, а готувати і розігрівати - при температурі не нижче 60 градусів Цельсія.

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