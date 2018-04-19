Що робити при харчовому отруєнні
Недуга хоч і вельми неприємна, але дуже поширена. Щоденно від неї страждає безліч людей, і причини - найрізноманітніші...
Харчове отруєння - недуга хоч і вельми неприємна, але дуже поширена. Щоденно від неї страждає безліч людей, і причини - найрізноманітніші. Однак якщо вчасно не звернутися до лікаря і не провести відповідні маніпуляції для свого здоров`я, наслідки можуть бути найгірші, аж до госпіталізації або навіть летального результату. Тому ми настійно рекомендуємо лікуватися відразу і лікуватися правильно.
Отже, для початку розберемося, від чого ж харчове отруєння виникає. А причин безліч: бактерії, віруси, гриби, паразити або токсини, які потрапляють в наш організм з продуктами або брудними руками.
Cимптоми
Це зазвичай стандартний набір: нудота, блювання, діарея, біль і спазми в животі. Іноді ці прояви проходять самі протягом одного-двох днів і не вимагають спеціальної терапії. Якщо ж протягом пари днів не стає легше і проявляються симптоми зневоднення (сухість у роті, запаморочення, темно-жовта сеча або зниження обсягу і частоти сечовипускань), необхідно терміново звернутися до лікаря.
Викликайте швидку або негайно їдьте в лікарню у наступних випадках:
- харчове отруєння сталося у дитини, вагітної жінки, людини з хронічними захворюваннями або похилого віку,
- якщо з`явилися наступні симптоми: неясний зір, затруднення і ковтання, і мови (можливо, це ботулізм - рідкісна форма харчового отруєння, пов`язана зазвичай з неправильною консервацією продуктів).
Лікуємося самостійно
Часто харчове отруєння можливо побороти самостійно і немає сенсу звертатися до фахівця.
- Для початку потрібно добре промити шлунок. Це відбувається шляхом блювання або проносу, тому необхідно випити велику кількість води, а також зробити очищувальну клізму. Не приймайте ліки проти діареї, вони можуть уповільнити виведення бактерій з вашого організму.
- Потім прийміть будь-який препарат, що зв`язує токсини - активоване вугілля (по таблетці на кожні 10 кг ваги), смекту або ентеросгель.
- Відлежиться, бережіть сили. Кожні 10-15 хвилин випивайте кілька ковтків простої води без газу, щоб не було зневоднення.
- Найближчу добу - ніякої їжі, окрім солодкого чаю і сухариків.
- Далі вам необхідна щадна дієта з обмеженням кількості з`їденого.
Слід звернутися до лікаря, якщо:
- симптоми зберігаються протягом трьох і більше днів;
- протікання стає важчим;
- якщо ви відчуваєте тривалі спазми в животі.
Профілактика отруєння
- Ретельно мийте руки з милом, перед тим як готувати їжу і відразу після того, як потримали в руках сире м`ясо або птицю.
- Ретельно мийте овочі та фрукти.
- Мийте дошки та прилади для нарізання сирого м`яса перед тим, як використовувати їх для інших продуктів.
- Повністю розморожуйте заморожену птицю перед приготуванням. Якщо це можливо, робіть це в холодильнику, холод запобігає розмноженню бактерій.
- Добре прожарюйте м`ясні та рибні продукти.
- Не кладіть м`ясо і птицю в одну тарілку з рибою і зберігайте їх окремо до приготування.
- Накривайте їжу, щоб захистити її від тарганів, мух чи пацюків.
- Будьте обережні, харчуючись в салат-барах, буфетах і кафе.
- Недоїдену їжу зберігайте в холодильнику, а продукти для пікніків у переносних холодильних камерах.
- Зберігайте окремо сиру і готову їжу.
- Бактерії швидко розмножуються при температурі від 4,4 до 60 градусів Цельсія, тому зберігати їжу необхідно в холодильнику, а готувати і розігрівати - при температурі не нижче 60 градусів Цельсія.