Чому виникають зморшки

09:17, 11 жовтня 2012
Зарубіжні новини
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Безсоння – чинник розвитку багатьох проблем із зовнішністю

Безсоння – чинник розвитку багатьох проблем із зовнішністю, не тільки темних кругів під очима. Дефіцит сну приводить до постійних косметичних проблем, усунути які буде не так просто.

Сон – це «ремонт» для вашої шкіри, наша шкіра оновлюється уві сні. 7–8 годин безперервного сну на добу дозволять їй відпочити і відновитися. Ну, а якщо сну буде недостатньо, вона обов`язково відреагує не кращим чином. Хронічний недолік сну викликає розширення кровоносних судин, внаслідок чого на шкірі з`являються судинні плями.

Фахівці розробили прості рекомендації для правильного «косметичного» сну.

 Лягайте спати і вставайте в один і той же час. Ритм важливий для шкіри.

 Спіть на спині – це ефективна профілактика зморшок.

 Дотримуйте ритуал відходу до сну: розслабтеся і візуалізуйте свою ідеальну зовнішність.

 Спіть на м`якій низькій подушці.

korzonews.info

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