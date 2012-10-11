Кава відновлює кишечник

Вживання кави сприяє швидкому відновленню після перенесеної операції на кишечнику. Таку заяву зробили співробітники клініки Гейдельберга (Німеччина).

Медики спостерігали за 80 пацієнтами, що перенесли таку операцію. Причинами оперативного втручання були рак товстої кишки, дивертикуліт, запальні захворювання кишечника і ін. Після процедури всім пацієнтам давали по 100 мл каву або води тричі в день.

Типова проблема після такого втручання – післяопераційна непрохідність кишечника. У пацієнтів, що одержали каву, швидше поновилася дефекація і здатність переносити тверду їжу. Учені поки що не встановили, як саме кава стимулює кишечник.

likar.info