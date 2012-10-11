Гарбуз допоможе схуднути

Крім того, що гарбуз нормалізує травний процес, з його допомогою можна помітно схуднути. Як саме це зробити, з`ясували вчені з Атланти.

Був проведений багаторічний експеримент за участю більше 15 000 добровольців у віці 20 років і старше. Фахівці проаналізували гастрономічні пристрасті всіх чоловіків і жінок і встановили, що гарбуз сприяє зниженню ваги.

Особливо позитивно цей овоч впливає на масу тіла жінок. Так, пані, які вживали гарбуз мінімум тричі на тиждень, мали тенденцію до стійкого зниження ваги, пише The Times of India.

Більше того, вчені ще раз довели, що в гарбузі є речовини, що знижують ризик розвитку раку.

korzonews.info