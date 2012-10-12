22 особи загинули під час урагану в Бангладеш

Щонайменше 22 особи загинули під час потужного урагану, що обрушився напередодні на прибережну частину Бангладеш.

Понад тисяча рибалок продовжує вважатися зниклими безвісти, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на бангладеську газету Daily Star.

За інформацією ЗМІ, досі немає жодних відомостей про десятки рибальських човнів, захоплених зненацька штормом у Бенгальській затоці. За різними даними, понад тисяча осіб вважаються зниклими безвісти, оскільки багато човнів було віднесено ураганним вітром далеко у морі.

Ураган, що прийшов з Бенгальської затоки, обрушився на південну частину Бангладеш у четвер. Повалено тисячі дерев, зірвано дахи і пошкоджено більш як дві тисячі будинків в округах Ноакхалі і Бхола, а також у місті Читтагонг. В окремих районів порушено зв`язок і електропостачання.