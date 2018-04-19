Парабени в косметиці - це добре чи погано?

Щодня будь-яка жінка використовує відразу декілька косметичних продуктів, кожний з яких може містити парабени. Чи існує потенційний ризик їх використання і чому виробники вважають за краще робити на упаковках з косметикою спеціальне маркування: «без парабенів»?

Парабени мають загалом стандартну історію зльоту і падіння: спочатку парабени синтезувалися і широко застосовувалися в косметичних засобах як надійні консерванти (невелика концентрація в сумішах), а потім, коли згодом було висловлено припущення про їх високу токсичність, їх вміст в косметиці стали знижувати і використовувати інші речовини для цих цілей. Почалося все в кінці минулого століття, і протягом десятиліття парабени з нешкідливих консервантів перетворилися на переслідувані громадськістю компоненти.

Частина перша. Офіційна

У Канаді, наприклад, в жовтні 2008 року було заборонено використання у виробництві дитячих пластикових пляшок бісфенолу А (один з парабенів): дослідження цієї речовини показало його здатність порушувати деякі процеси в ендокринній системі новонароджених. Крім того, було висловлено припущення, що в подальшому ця речовина може викликати у людини різні злоякісні захворювання, а також хвороби ендокринної системи, наприклад, цукровий діабет.

Того ж року фахівці лондонського університету заявили про шокуючі факти, які зв`язані із застосуванням парабенів: учені сказали про їх токсичність за щоденного тривалого застосування.

Що таке парабени? Це консерванти, широко вживані в косметиці, лікарських засобах, харчових продуктах. Парабени мають антибактеріальні і фунгіцидн (протигрибкові) властивості, що сприяє хорошому збереженню препаратів і продуктів, проте парабени здатні накопичуватися в деяких тканинах організму (варто підкреслити, що цей ефект залежить від концентрації парабенів і шляхів їх попадання в організм), що і є, на думку дослідників, основною небезпекою.

Офіційна констатація ризику парабенів Французьке агентство з санітарної безпеки лікарських засобів в 2004 році підкреслило можливий негативний вплив парабенів на ендокринну систему (через віддалену схожість їх структури із структурою естрогену — жіночих статевих гормонів) і нібито пов`язане з цим збільшення показників захворюваності на рак. Проте в даний час використання парабенів у косметичному і лікарському виробництві триває, як тривають і наукові дослідження їх токсичної активності в організмі, адже достовірно цей факт поки що не доведений.

Хто інформований, той озброєний! Загальна віра в потенційну небезпеку парабенів і породила необхідність робити влучні помітки «без парабенів» на косметичній продукції. Проте виробники знаходять інші можливості ввести в склад ці компоненти (оскільки відмовитися від них виробництво не може): вони просто називають їх дещо по-іншому. Наприклад, параоксибензоат метилу — це не що інше, як метилпарабен; параоксибензоат етилу — этилпарабен; параоксибензоат пропілу — пропілпарабен і так далі.

Частина друга. Неофіційна «Обчислювати» або не «обчислювати» парабени у складі чергового крему — особиста справа кожного. Незрозуміло, чому увага певної групи учених і громадськості привернута саме до цих компонентів, адже до складу косметики вони входять в мінімальних кількостях. У косметичній промисловості використовуються тисячі речовин, проте парабени за «популярністю» перевершують їх всіх.

Прихильники так званої натуральної косметики підкреслюють, що в ній немає «шкідливих хімічних речовин», проте переважна більшість рослин, що мають доведені антибактеріальні властивості, в своєму складі містять речовини, вельми близькі по структурі до горезвісних парабенів. З прикладів: кора верби, дуба, ягоди малини, ожини, брусниці, журавлини, горобини, плоди ялівцю. До речі, якщо розкласти хімічний склад будь-якої лікарської трави на частини, в списку буде не менше страхітливих хімічних назв, ніж у складі крему.

Єдиний доведений факт, що грає проти синтетичних парабенів, використовуваних як консерванти: багато хто з них здатний викликати шкірні алергійні реакції. Саме тому парабени виключаються з косметики, призначеної для догляду за шкірою з дерматологічними захворюваннями (спеціальні лінії аптечної косметики), або використовуються в мінімальних дозуваннях, в суміші з іншими консервантами.

Маркетинговим ходом для просування косметики може бути як вказівка на етикетці «без парабенів» (як ми розуміємо, це може зовсім не означати їх повну відсутність), так і яскраво виражений акцент на «натуральності» косметики. Поняття хорошої косметики включає багато чинників, але один з них повинен бути головним для любительок поекспериментувати з новими кремами — що простіший активний склад косметики, то вона повинна бути ефективнішою і безпечнішою.

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