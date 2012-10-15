У крові пілотів Ан-28, що розбився, виявлено алкоголь

У крові пілотів літака Ан-28, що розбився на Камчатці в середині вересня, виявлено алкоголь.

Про це УНІАН повідомили в Далекосхідному слідчому управлінні на транспорті Слідчого комітету Росії.

«За результатами проведеної судово-медичної експертизи концентрація етилового спирту в крові командира екіпажу умовно відповідала легкому ступеню, а в крові другого пілота - середньому ступеню сп`яніння», - йдеться в повідомленні.

Слідчим належить з`ясувати, чому пілоти відправилися в рейс у такому стані й як вміст спирту в крові вплинув на ситуацію під час польоту.

За даними Міждержавного авіаційного комітету (МАК), аж до моменту початку зіткнення з верхівками дерев ознак відмов у роботі систем літака і двигунів не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в Росії 10 осіб загинули під час аварії Ан-28, що виконував рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана. Літак було виявлено за 10 км від селища Палана (північ Камчатського краю), повітряне судно врізалося в сопку.

Ан-28 - легкий двомоторний турбогвинтовий транспортний-пасажирський літак, розроблений КБ Антонова в 1969 році.