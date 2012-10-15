Бронєвого доставили до московського кардіоцентру

Актора Леоніда Бронєвого, який у суботу рано вранці повернувся до Москви з Києва, де лежав в лікарні з інфарктом, госпіталізовано до кардіологічного центру Міністерства охорони здоров`я. Його стан оцінюється як стабільний.

Про це РІА «Новости» повідомив прес-секретар міністра охорони здоров`я Росії Олег Салагай.

"Його (Л.Бронєвого) дійсно госпіталізовано до кардіоцентру (НДІ кардіології імені Мясникова у складі Російського кардіологічного науково-виробничого комплексу). Його стан стабільний", - сказав представник Міністерства охорони здоров`я.

Як повідомлялося, 83-річний Л.Бронєвой приїхав до Києва 7 вересня з гастролями разом з іншими артистами московського театру "Ленком". Спектаклі проходили в українській столиці з 8 по 17 вересня. 18 вересня актора було госпіталізовано з інфарктом до Київського міського центру серця, де йому зробили операцію. Актор був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, він не міг розмовляти. Пізніше апарат штучного дихання був відключений. 12 жовтня увечері він поїздом відбув до Москви.