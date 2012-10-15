Три продукти для щастя

Італійський вчений Луки Пассамонті (Університету Катандзаро) склав список продуктів, які приносять щастя. У трійку потрапили шоколад, червона ікра і смажена картоплю.

В результаті проведеного дослідження Пассамонті довів, що ці продукти найкраще допомагають подолати гнів і роздратування. Також в список «щасливих продуктів» потрапили молоко, сир, м`ясо, горіхи.

За словами дослідника, щоденне вживання 350 г цих продуктів покращує контроль за негативними емоціями, допомагає впоратися зі стресом. Такий ефект забезпечують триптофан і амінокислота, що містяться в цих продуктах.

korzonews.info