Підмосков'я: циркова леопардиха напала на 7-річну дитину

Леопардиха у суботу увечері після циркової вистави в підмосковному Домодєдові напала на семирічну дитину.

Як передає РІА Новости, інцидент стався після виступу цирку, що приїхав з Москви . Про який цирк йде мова - не уточнюється.

Бригада «швидкої допомоги» госпіталізувала дитину до районної лікарні.

«Ймовірно, напад на дитину стався після вистави, коли тварину збиралися вантажити в клітку. Хлопчик вбіг до кімнати батьків, які займалися дресируванням леопарда. Тварина у цей момент знаходилася в приміщенні і несподівано накинулася на дитину», - повідомило джерело в правоохоронних органах Московської області.

За його словами, в лікарню хлопчика доставили у важкому стані з внутрішньою кровотечею. Очевидно, тварина перегризла хлопчикові артерію в районі шиї, пошкодила внутрішні органи, зачепила хребет.

Наразі дитину оперують.

За інформацією прес-служби підмосковного ГУ МВС, на місці працює оперативно-слідча група, яка займається збором інформації.