Худнути за компанію ефективніше, ніж поодинці

Сидіти на дієті за компанію набагато ефективніше, ніж намагатися схуднути поодинці, заявили психологи з Університету Нью-Йорка в ході нового дослідження, передає РИА "Новости".

В експерименті взяли участь 141 особа з надлишковою вагою.

Учасники були розділені на три групи. Одні худнули поодинці, дотримуючись рекомендації дієтологів.

Інших, які худнуть, об`єднали в групу, а до третіх застосували комбінований підхід.

Як з`ясувалося в результаті експерименту, люди, що худнуть в групі, втратили вдвічі більше кілограмів, ніж ті, хто худнув поодинці.

korzonews.info