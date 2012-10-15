Худнути за компанію ефективніше, ніж поодинці
14:54, 15 жовтня 2012Зарубіжні новини
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Заявили психологи
Сидіти на дієті за компанію набагато ефективніше, ніж намагатися схуднути поодинці, заявили психологи з Університету Нью-Йорка в ході нового дослідження, передає РИА "Новости".
В експерименті взяли участь 141 особа з надлишковою вагою.
Учасники були розділені на три групи. Одні худнули поодинці, дотримуючись рекомендації дієтологів.
Інших, які худнуть, об`єднали в групу, а до третіх застосували комбінований підхід.
Як з`ясувалося в результаті експерименту, люди, що худнуть в групі, втратили вдвічі більше кілограмів, ніж ті, хто худнув поодинці.
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