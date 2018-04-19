Чим корисна горобина?

Відомо близько ста різновидів горобини. Існує садова горобина і дика. А ще сорт горобини, створений Мічуріним – це гібрид в результаті схрещування горобини звичайної з чорноплідною горобиною. У гібридної горобини м`якоть плодів щільніша, самі ягоди темніші. Вони містять більше вітамінів і інших життєво важливих для людини елементів, за вмістом яких горобина не поступається ні обліписі, ні чорній смородині і навіть суниці.

Зацвітає горобина в травні, а плоди збирають з початку жовтня до настання заморозків.

Ягоди горобини дуже популярні в народній медицині. Їх широко використовують при захворюваннях нирок і печінки, при недокрів`ї, цукровому діабеті, геморої, а також при порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту. Плоди горобини мають сечогінну, потогінну, жовчогінну і кровоспинну дію.

При втраті апетиту і розладі шлунку ягоди горобини застосовують у вигляді пюре. Приймати такі ліки необхідно кілька разів в день по 0,5-1 чайній ложці для збільшення виділення шлункового соку.

Горобиновий сік дуже корисний при туберкульозі, його також приймають як жовчогінний засіб при запаленні жовчного міхура (холециститі) по одній чайній ложці за півгодини до прийому їжі. Свіжий вичавлений сік горобини рекомендується приймати при ламких і крихких судинах по одній столовій ложці приблизно 3 рази на день. Настій і сік свіжих ягід можна застосовувати з метою стимуляції кровообігу і зниження холестерину в крові. Для профілактики і лікування гіпертонії і атеросклерозу свіжий сік горобинових ягід приймають по 1 столовій ложці 3-4 разів на день до прийому їжі.

Горобина – прекрасний вітамінний засіб. За вмістом каротину – провітаміну А, плоди горобини перевершують деякі сорти моркви. Для приготування провітамінного чаю необхідно одну столову ложку подрібнених сушених ягід горобини і шипшини залити двома склянками кип`ятку і дати настоятися протягом 12 годин в термосі. А для того, щоб поліпшити смакові якості такого чаю, можна додати цукор або мед.

При анемії (недокрів`ї) 2 чайних ложки ягід горобини заливають двома склянками кип`ятку і настоюють 1 годину. Потім настій необхідно процідити і в 3-4 прийоми випити протягом дня.

Можна приготувати горобиновий сироп, який в народній медицині приймають при захворюваннях нирок як сечогінний засіб і для виведення каменів. Для цілющого сиропу потрібно сік з 1 кілограма ягід горобини зварити з додаванням 600 грамів цукру.

Ще за старих часів при ревматизмі народні цілителі рекомендували вживати горілку, що настояна на плодах горобини, а також використовували її як легке проносне. За наявності каменів в жовчному міхурі і в нирках готувалася каша з суміші ягід горобини з патокою в рівних кількостях, яку приймали по 2-3 ложки натщесерце вранці і увечері.

Необхідно також попередити, що ягоди сирої горобини містять парасорбинову кислоту, яка діє як антибіотик, тому захоплюватися великими кількостями сирих ягід не рекомендується. При варінні і сушці плодів ця кислота руйнується.

Свіже листя горобини також не залишилося без уваги народних цілителів. Воно використовується як протигрибковий засіб. Свіже листя необхідно ретельно розтерти і прикладати до уражених ділянок, перебинтувавши. Таку пов`язку можна накладати на добу і міняти по закінченню цього часу.

Для дівчат і жінок горобина з її чудодійними властивостями – просто знахідка. При рясних місячних для підвищення рівня гемоглобіну слід приймати настої зі свіжих або сушених ягід горобини. Для цього 2 столових ложки ягід потрібно залити 0,5 л кип`ятку, настояти і пити протягом дня замість води.

Плоди горобини жінки використовують ще у вигляді косметичних масок. Для живлення шкіри приготуйте маску з розім`ятих свіжих ягід, додавши сметану або свіжі вершки. Для тонізації, звуження судин і омолоджування шкіри заморозьте свіжовичавлений сік з плодів горобини і протирайте обличчя кубиками льоду перед сном. А з метою вибілювання шкіри потрібно змішати 2 столових ложки кефіру, одну ложку розім`ятих свіжих ягід горобини і одну ложку лимонного соку. Маску наносять на 15-20 хвилин і знімають теплою водою. Жінкам при в`яненні шкіри можна порадити приготувати лосьйон з суміші вичавленого горобинового соку, гліцерину і горілки в пропорції 2:1:1 відповідно.

Для виведення бородавок народні цілителі радять нанести масу з сирих ягід горобини, зафіксувавши пов`язкою, а вранці змити. Проводити таку процедуру необхідно 8-10 разів.

На завершення хочеться попередити про те, що зустрічається індивідуальна нестерпність свіжих плодів і соку горобини, а ще вона протипоказана при схильності до проносу.

Наші бабусі знають, що дух горобини відгонить хвороби і є захисним засобом від поганого погляду. Залишається побажати вам міцного здоров`я і сильного духу.

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