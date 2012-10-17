Більш як 1000 років минула відтоді, як з`явився такий прекрасний напій, як кава.

Саме з нього починається ранок більшості людей. На сьогодні його вплив на організм людини вивчений досконально. З`явилося багато різних думок про переваги і недоліки кави, які в більшості випадків є міфами. Дана стаття покликана розвіяти помилкові думки про такий прекрасний напій, як кава.

Найпоширеніші міфи про каву:

1. Кава з молоком гірше перетравлюється. Це помилкова думка. Деякі люди вважають, що молочний білок у поєднанні з таніном, який містяться в каві, ускладнюють процес засвоєння. Іронія полягає в тому, що в чаї значно більше таніну, ніж в кавовому напої, але не всі люди про це здогадуються.

2. Кава – причина серцевих захворювань. Дослідження, що неодноразово проводяться, показали, що кава не впливає на виникнення хвороб серця. Кава не піднімає артеріальний тиск, а для того, щоб підвищити холестерин в крові потрібно заварити таку міцну каву, яку мало хто захоче вживати.

3. Свіжість кави можна визначити за її зовнішнім виглядом. Вважають, що блискучі і маслянисті кавові зерна – свіжі, чого не можна сказати про сухі і темні. Це неправильно, оскільки зовнішній вигляд зерен залежить від багатьох чинників, починаючи від обсмажування, вмісту олії і закінчуючи зберіганням і експортом. Все про якість кави може сказати тільки її смак і аромат.

4. Кава – чудовий засіб для зняття напруги. Випита чашка кави має абсолютно протилежний ефект. Кофеїн, який міститься в каві, тільки збуджує нервову систему, роблячи людину схильною до дратівливості і неспокою.

5. Кава здатна позбавити від похмілля. Напевно, це найпопулярніша і помилкова думка про кавовий напій. Кава не може вивести зі стану сп`яніння, хоч і здатна дати людині відчуття полегшеності. Але це є не більш ніж самонавіяння. Кофеїн здатний підняти тонус, але негативні наслідки алкоголю усунути не вдасться.

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