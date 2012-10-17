Голод продовжує життя
10:03, 17 жовтня 2012Зарубіжні новини
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Тривалість життя будь-якого організму
Скорочення споживання калорій - надійний спосіб збільшити тривалість життя будь-якого організму, це було відомо вченим давно. Однак далеко не кожна людина може все життя сидіти на дієті. Що ж робити, якщо хочеться довго жити, а обмежувати себе в їжі не виходить?
Приймати антидепресанти - запевняють американські вчені. Вони прийшли до висновку, що антидепресанти можуть вселити мозку думку, що організм «на дієті».
У США було проведено дослідження на черв`яках. Виявилося, що антидепресанти дозволяють їм прожити приблизно на 30% довше, так як провокують відчуття голоду.
Дане відкриття вчені планують надалі використовувати для уповільнення процесу старіння у людей.
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