Голод продовжує життя

Скорочення споживання калорій - надійний спосіб збільшити тривалість життя будь-якого організму, це було відомо вченим давно. Однак далеко не кожна людина може все життя сидіти на дієті. Що ж робити, якщо хочеться довго жити, а обмежувати себе в їжі не виходить?

Приймати антидепресанти - запевняють американські вчені. Вони прийшли до висновку, що антидепресанти можуть вселити мозку думку, що організм «на дієті».

У США було проведено дослідження на черв`яках. Виявилося, що антидепресанти дозволяють їм прожити приблизно на 30% довше, так як провокують відчуття голоду.

Дане відкриття вчені планують надалі використовувати для уповільнення процесу старіння у людей.

korzonews.info