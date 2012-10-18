Зачіска "кіски" веде до облисіння

Нікого вже не здивуєш заявами про те, що фарби для волосся і процедура випрямляння може пошкодити навіть найздоровішому волоссю. Американські дерматологи закликають також не забувати і про те, який вплив робить та або інша зачіска на стан волосся і шкіри голови в цілому. За словами Irish Health, надзвичайно небезпечний звичайний, такий поширений по всій земній кулі хвостик.

Через нього волосся починає ламатися і випадати. Але і коси, і термобігуді, і щипці для завивки, і прасування для випрямляння також потрапили в «чорний список» заходів, потенційно небезпечних для волосся. За словами доктора Жозефіни Кинтанілья-Даєк з Університету Техасу, слід зовсім відмовитися від укладки або хоч би влаштовувати своєму волоссю «вихідний день». Найкращий варіант — це розпущене волосся, бо така зачіска дозволить зменшити натягнення біля коріння волосся, що загрожує облисінням.

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