Фрукти і овочі ощасливлюють людей

У результаті нового дослідження британських учених виявилося, що вживання овочів і фруктів у великій кількості підвищує настрій і задоволеність життям.

Давно і не один раз доведено, що фруктово-овочева дієта як мінімум сприяє підтримці здорової ваги і нормалізує тиск, а як максимум – знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і багатьох видів раку.

Експерти проаналізували дієту 80 000 чоловіків і жінок. У своїй роботі вони врахували також такі фактори, як вік, вага, шкідливі звички і рівень фізичної активності. З`ясувалося, що чим більше овочів і фруктів вживала людина – тим краще вона себе почувала і тим щасливішою вона була. Тому вчені зробили висновок: овочі та фрукти хороші не тільки для фізичного, а й для психічного здоров`я. Правда, дослідники виявили взаємозв`язок, але поки не пояснили ефект.

Що стосується видів або сортів овочів і фруктів, то вони не мають особливого значення для якості життя людини. Морква або буряк, яблука або ананас – значення має тільки кількість. Скільки потрібно фруктів і овочів для «повного щастя». Експерти називають магічну цифру «7»: сім порцій в день.

korzonews.info