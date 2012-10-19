Як правильно "приймати" сауну

Сауна - це не тільки релаксація і задоволення, але також неймовірно дієвий спосіб зберегти свіжість і красу шкіри, а також тонізувати організм, зміцнити його захисні сили за допомогою виведення зайвих токсинів і шлаків. Крім того, прогрівання благотворно впливає на стан органів та систем, підсилює обмін речовин, заспокоює нервову систему, відновлює бадьорість, підвищує розумові здібності та імунітет.

Звичайно, для досягнення такого ефекту дуже важливо "приймати" сауну за всіма правилами:

- Завчасно підготуйте всі необхідні речі: простирадло, рушник, банні тапочки і шапочку (повстяний ковпак або товсту вовняну шапку).

- Перед сауною потрібно випити щонайменше літр рідини (це пов`язано з тим, що в парній ваш організм буде її стрімко втрачати) і відпочити 5-10 хвилин.

- Також необхідно прийняти душ, але обов`язково насухо обтертися рушником, і ні в якому разі не мочіть голову щоб уникнути перегріву голови в парній.

- За бажанням попередньо можна прийняти ще гарячу ванну для ніг, так як тіло краще спітніє, якщо ноги будуть теплими.

- У парній спочатку потрібно розігрітися на нижніх полицях, після чого поступово підніматися на верхню. Це робиться для того, щоб організм освоївся і налаштувався на виведення рідини і непотрібних шлаків.

- "Приймати" сауну рекомендується від п`яти до десяти хвилин в залежності від витримки організму. Проміжки повинні бути 15-20 хвилин.

- Після сауни необхідно прийняти прохолодний душ і відправитися в басейн. Щоб зменшити стрес для судин, приймати душ рекомендується так: спочатку праву, потім ліву ногу, струмінь спрямувати ззовні від мізинця ноги вгору до стегна, після цього по внутрішній стороні стегна і ікри до внутрішньої середини стопи. Потім обполоснути руки: спочатку ззовні знизу вгору, потім зсередини в зворотному напрямку від верхньої частини руки до долоні. Цю процедуру повторіть двічі-тричі.

- Не заходьте в сауну більше ніж тричі і менше ніж двічі.

- Після парної випийте води або або зеленого чаю. Він не тільки поповнить водний баланс, але і стабілізує обмін речовин.

- Маски слід робити після прийняття сауни, поки шкіра обличчя розпарена. Нанесіть скраб для обличчя, а потім будь-яку зволожуючу маску. Можна використовувати все, що є під рукою (йогурт, сметану, свіжі ягоди, фрукти та овочі).

- Наповніть парну ароматами. Запахи можна створювати, додаючи у воду для каменів настойки і відвари лікарських рослин, розбавлене пиво, квас, гірчицю, мед.

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