У Китаї автобус із 46 студентами зірвався в обрив
09:45, 19 жовтня 2012Зарубіжні новини
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На гірській дорозі
У Китаї автобус із 46 студентами зірвався в обрив на гірській дорозі.Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа, підтверджено загибель двох чоловік, точна кількість загиблих і поранених не відома.
Аварія сталася в місті Юнчжоу провінції Хунань (Центральний Китаю) в другій половині дня. За повідомленнями, що надходять з місцевих ЗМІ, автобус зі студентами з місцевого педагогічного інституту впав у яр завглибшки 30-40 метрів.
Всіх постраждалих, серед яких є тяжко поранені, доставлено до лікарні.
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