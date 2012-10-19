У Китаї автобус із 46 студентами зірвався в обрив на гірській дорозі.Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа, підтверджено загибель двох чоловік, точна кількість загиблих і поранених не відома.

Аварія сталася в місті Юнчжоу провінції Хунань (Центральний Китаю) в другій половині дня. За повідомленнями, що надходять з місцевих ЗМІ, автобус зі студентами з місцевого педагогічного інституту впав у яр завглибшки 30-40 метрів.

Всіх постраждалих, серед яких є тяжко поранені, доставлено до лікарні.

itar-tass.com