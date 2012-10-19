Як куріння псує наше життя

Ми не будемо черговий раз розповідати жахи про рак або серцево-судинні захворювання - всі знають і так, що куріння пов`язане з ними безпосередньо. Нікотин і смоли і по-іншому впливають на наше життя ... Саме ці побічні ефекти часто стимулюють кинути палити.

Передчасне старіння, яке відбивається, насамперед, на шкірі обличчя. За даними Американської академії дерматології, куріння призводить до біохімічних змін в організмі, що прискорюють процес старіння. Наприклад, куріння позбавляє тканини кисню, викликаючи спазм кровоносних судин. До того ж м`язи обличчя при палінні специфічно напружуються, що призводить до ранніх зморшок навколо рота.

Ви пахнете димом. Багато курців часто соромляться настирливого запаху диму на одязі і волоссі. І запах їх дихання також залишає бажати кращого. Кинувши курити, ви назавжди позбавитеся від нього.

Нюх і смак. У курців притупляються нюх і смак. Курці не можуть оцінити смак багатьох продуктів. Вдихання сигаретного диму згубно для рецепторів. Цей процес можна обернути - потрібно тільки кинути палити.

Імпотенція . Давно доведено, що куріння різко підвищує шанси розвитку еректильної дисфункції у чоловіків, негативно впливаючи на судини, що забезпечують пеніс кров`ю і киснем.

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