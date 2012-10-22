У аеропорту Берліна понад 50 осіб отруїлися парами миючих

Пари миючих засобів стали причиною отруєння 53 осіб в берлінському аеропорту Тегель.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на видання Berliner Morgenpost.

За даними видання, інцидент стався сьогодні вранці. Деякі постраждалі скаржилися на нудоту, інші - на різь в очах. До лікарень були відправлені 38 осіб, багато з яких змогли піти додому після короткого обстеження.

Поліція почала розслідування інциденту. Весь аеропорт був закритий на декілька годин, проте причину події швидко з`ясували - виявилося, що миючі засоби, які застосовувалися для прибирання приміщень, були неправильно змішані.

Інші подробиці не повідомляються.