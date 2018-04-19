Як харчуються українці: курятина з картоплею і хлібом...

Більшість наших співгромадян не мають коштів для якісного харчування, а свої проблеми "вирішують" горілкою.

Замість яловичини - дешева курятина, замість фруктів і овочів – картопля та хліб. Усе частіше до такого вибору стали приходити українці, стоячи перед полицями в продуктових магазинах.

Вірніше, до цього вибору їх підштовхує зміст їхніх гаманців - дозволити собі свіжі фрукти, якісне м`ясо та молочні продукти з кожним днем може все менше сімей. За минулі п`ять років ціни на продукти зросли майже на 60%, а зарплати лише на 15-20%.

Курятина з картоплею і хлібом

"У кризу українці разюче скоротили свої витрати на харчування. За поточні п`ять років стандартний продуктовий набір пересічного українця сильно змінився. Покупець перейшов на більш дешеві молочні продукти - молоко в пакетах, а не в пляшках, економить на м`ясі, майже не купує рибу та сир. У 2011 році ціни на фрукти та овочі були невисокі, тому за цими двома секторами не було істотного провисання останнім часом", - розповіла ТСН.ua Марія Лисенко, член громадської організації "Здоров`я".

На підтвердження своїх слів вона наводить дані Держстату. Так, згідно з офіційною статистикою, за поточні п`ять років в Україні помітно знизилось споживання соків і газованих мінеральних вод - на 30 і 26%.

М`яса громадяни стали їсти більше - 51,2 кг/рік на людину в 2011-му проти 45,7 кг/рік у 2007-му. Експерти це пояснюють масовим переходом м`ясопереробних підприємства на більш дешевий продукт - курятину. Споживання яловичини скоротилося в 2,7 рази - з 9 кг/рік на людину до 3,3 кг.

А ось свинину й сало купувати українці менше не стали - наші співвітчизники її їдять майже в тій же кількості, що й в докризовому (багатому) 2007 році:10,4 кг на людину в 2011 році проти 11,7 кг на людину в 2007 році.

Правда, заощаджувати довелося на молочних продуктах. За минулу п`ятирічку продажі сирів впали на 25%, вершкового масла - на 24%, кисломолочних продуктів - на 11%. Але замінили "молочку" в раціоні не борошняні вироби і не каші. Пекарі та крупомоли також скаржаться на зниження обсягів продажів. Так, споживання хлібобулочних виробів знизилося на 11% - з 123 до 110 кг/рік на людину. Проте хліб все одно займає одне з головних місць у раціоні українців.

У той же час, у раціоні населення збільшилась частка найдешевших овочів, на зразок картоплі, та баштанних - приріст 8 та 37% відповідно.

Основна причина – в Україні зростає рівень бідності. "Українці мають значні проблеми з урiвноваженням власного бюджету. Бідними вважаються ті, які витрачають більше 60% сімейного бюджету на харчування. За минулий рік відсоток таких людей в Україні зріс до 41,5%", - пояснює старший менеджер Програми розвитку ООН Катерина Рибальченко.

За даними ООН за рік в Україні відсоток людей, які недоїдають, тобто споживають менше 2 100 кілокалорій на добу, виріс до 16,2%. Зазначимо, до 2008 року рівень бідності знижувався, сьогодні ж Україна повернулася на рівень 2006 року.

Запити проблему

Тим не менш, скорочення доходів і зростання цін на продукти харчування, як не дивно, не знизили кількість споживання спиртного в Україні. Навпаки, останні тенденції говорять про те, що українці стали частіше купувати міцні алкогольні напої. Так, за даними асоціації "Укргорілка", в Україні в січні-червні 2012 року збільшилося виробництво горілки на 15,1%, до 15,43 млн дал, з яких на внутрішньому ринку продано 12,99 млн дал, що на 20,1 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

А ось виробництво пива і вина в Україні скоротилося. За даними асоціації "Укрпиво" в січні-червні споживання пива знизилося на 2%. За словами директора асоціації "Виноградарі та винороби України" Сергія Михалечко, продажі вина впали на чверть. "Вино завжди було індикатором фінансового стану населення країни. Якщо в 2007-2008 роках, до світової фінансової кризи, в Україні щорічно споживалося 6-6,5 літрів вина на людину, то наразі - близько 3 літрів", - прокоментував він ситуацію в одному зі своїх виступів.

"Падіння доходів призводить до побутових проблем, дехто намагається піти від цього, занурюючись в алкогольний дурман. Причому, зростає споживання тільки міцних і недорогих спиртних напоїв. Таке часто відбувається на піку зламу. Так, на початку 90-х в Україні продажі горілки росли величезними темпами, правда, тоді ріс тіньовий ринок, продавалося багато "паленки" і все одно українці ризикували", - говорить Олена Довга, психолог.

Згідно з офіційною статистикою на спиртне і сигарети українці витрачають 7% свого бюджету, що вдвічі більше, ніж у 2010-му (тоді було 3%).

Відзначимо, що за статистикою щодня алкоголь вбиває 40 українців, а за рік кожен українець випиває 82 літри спиртного. На думку вітчизняних медиків, наразі в Україні нараховується 700 тисяч лише офіційно зареєстрованих алкоголіків. На шість питущих чоловіків припадає одна жінка.

За інформацією соціологів, українці починають вживати алкогольні напої ще не досягнувши 13 років.

Зазначимо, що відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм, вимираючою вважається нація, яка вживає понад 8 л чистого спирту на душу населення на рік. Сьогодні рівень споживання алкоголю в Україні є одним із найвищих у світі й становить близько 20 літрів абсолютного спирту на душу населення на рік (офіційна статистика повідомляє про 12-13 літрів).

Втекти від здоров`я

Така статистика давно викликає тривогу в медиків. Найдешевше спиртне в непомірних дозах, погане харчування підводить нашу націю до межі вимирання.

"Сьогодні виразка і панкреатит - це вже хвороби молоді, а ще двадцять років тому такі порушення системи шлунково-кишкового тракту переважно спостерігалися в дорослого покоління", - говорить Марія Головко, лікар-ендокринолог.

"Подивіться, що їдять українці! На першому місці, за популярністю, у них картопля, хоча вона не є найкориснішим або здоровим продуктом", - додає Олег Швець, президент Асоціації дієтологів України. Відзначимо також, що до списку топ-5 найпопулярніших продуктів серед наших співгромадян входять хліб і спиртні напої.

"Хліб, картопля, спиртне, майонез - стандартний набір продуктів, які збільшують вам вагу. Зайва вага веде до різних захворювань. Наприклад, до гормональних порушень, проблем із тиском, поганої роботи суглобів тощо", - переконаний Ігор Маслов, фітнес-тренер.

"Незбалансована дієта є основною причиною багатьох захворювань. Ризик смертності в тих, хто вживає нездорову їжу, їсть мало корисних продуктів, майже в два рази вищий, ніж у тих, хто стежить за своїм харчуванням", - каже дієтолог Анна Ковальчук.

Відзначимо, Україна щороку втрачає понад 170 тисяч своїх громадян, причому третину з них складають люди працездатного віку. На 1000 одиниць населення смертність у нашій країні становить 15,2 випадки, для порівняння в ЄС - всього 6,7.

"Наші люди живуть на 10 років менше, ніж жителі Європейського Союзу і багатьох країн СНД. Україна займає 150-е місце серед 223-х країн світу за показником середньої тривалості життя. Середня очікувана тривалість життя в Україні становить 69 років, у країнах ЄС - 74 роки, а в країнах СНД: у Грузії - 76,7, у Молдові - 70,8, у Білорусі - 70,63, Узбекистані - 71,9 і т. д. При цьому середня очікувана тривалість здорового життя в Україні дорівнює 59,2 років, а в країнах Євросоюзу - 67 рокам", - резюмує Тетяна Бахтєєва, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я.

Світлана Єрьоміна

tsn.ua