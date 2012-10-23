Більшості дітей не вистачає батьківської уваги

6-ти із 10 дітей не вистачає батьківської уваги - вони хотіли б, щоб батьки проводили з ними більше часу.

Такий висновок зробили співробітники Британського інституту сім`ї та виховання на підставі результатів нового дослідження, передає LikarInfo.

В опитуванні взяли участь 255 дітей у віці 6-10 років, а також один з батьків дитини. 80% мам і тат зізналися, що тільки 1-2 рази на тиждень приділяють своїм дітям достатньо уваги. При цьому майже 65% батьків вважає, що важлива не кількість, а якість часу, проведеного з дитиною.

Між тим, батьківська увага виявилася для дітей у найбільшому дефіциті - його не вистачає майже 60% дітей. Тільки 4 із 10 дітей хотіли б проводити більше часу з друзями, а 7% не вистачає спілкування з братами і сестрами.