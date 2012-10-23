Білоруси створили ліки від страху
11:07, 23 жовтня 2012Зарубіжні новини
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Ферменти кишкової палички
Білоруські фізіологи розробили препарат, який впливає на поведінку людини і допомагає стати безстрашною. Препарат наноситься на слизисту оболонку носової порожнини.
Основою ліків від страху є ендотоксини – ферменти кишкової палички, які беруть активну участь в зміцненні імунної системи. Лабораторний експеримент на гризунах показав, що, потрапляючи в організм тварини, ендотоксини позбавляють його страху.
Одержавши препарат, гризуни перестали ховатися в норах і почали переміщатися по відкритому простору, що нехарактерно для їх звичайної поведінки.
Розробка призначена для лікування психічних захворювань, фобій, нервових розладів, які викликані безпідставними побоюваннями.
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