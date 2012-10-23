Найнебезпечніші дієти

Як стверджують фахівці, понад мільярда людей по всьому світу мають надлишкову вагу.

На актуальність проблеми не впливають соціальна і професійна приналежність, зона проживання, вік і стать. Надмірна вага майже у половини населення розвинених країн, 30% з яких страждають ожирінням.

Основна причина ожиріння-неправильне харчування, в тому числі і переїдання. Причини при цьому називаються різні: стреси, нестача позитивних емоцій, неможливість дотримання режиму харчування, обмеженість вибору раціону харчування.

Тому найбільш ефективним і швидким способом боротьби із зайвою вагою частіше всього вважаються дієти, що відрізняються доступністю і не потребують відвідання лікарні.

Чимала частина дівчат і жінок старшого віку, мріючи позбутися від зайвих кілограмів, захоплюються різноманітними дієтами, не надаючи значення тому, наскільки вони нешкідливі для здоров`я.

Учені проаналізували дієти і склали з них Топ-5 найбільш небезпечних дієт, які не просто особливо шкідливі, але й загрожують незворотними наслідками для здоров`я:

1. Таблеточна дієта - визнана найнебезпечнішою. Надивившись усілякої реклами, що приписує всяким таблеткам, чаям і решті примочкам чудодійну ефективність, жінки, не відчуваючи під собою ніг, мчать в аптеки, сподіваючись, що десятки зайвих кілограмів зникнуть за один місяць. У дійсності ж, ковтання жмень пігулок, запивання літром чаїв, сильно шкодить жіночому організму і чревато всілякими захворюваннями.

2. Питна дієта - її особливість у необхідності вживання виключно рідкої їжі. Мало кому відомо, що при такому режимі харчування загальмовується робота кишечника.

3. Монодієта - відноситься до найпопулярніших дієт і передбачає вживання в їжу виключно яблук або гречаної каші, чи якогось іншого продукту. Шкода таких дієт полягає в обмеженні організму в отриманні корисних речовин. Відсутність необхідності що-небудь переробляти загальмовує роботу організму. В подальшому може бути порушений обмін речовин.

4. Білкова дієта - пов`язана з необхідністю виключення з раціону продуктів, що не містять білків. Дівчата починають вживати виключно рибу і м`ясо, відмовляючись від борошняних виробів, фруктів та овочів. Це дуже шкідливо відбивається на нирках і обміні речовин.

5. Солодка дієта - ласунам може здатися мрією: харчуватися тільки солодощами, та ще й худнути при цьому. Але не все так безхмарно. На думку лікарів, надходження в організм величезної кількості вуглеводів може стати причиною виникнення сильних головних болів, нездужання і порушити життєві цикли організму.

Звичайно, ніхто не збирається скасовувати дієти. Однак не варто мучити себе, виснажувати організм. Пам`ятайте, що шкідливі й марні дієти не тільки віднімуть час, сили і нерви, але і просто не дадуть бажаного результату, пише medvesti.com.

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