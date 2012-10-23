Повноцінна заміна овочів і фруктів

Унікальне відкриття було зроблене іспанськими ученими Політехнічного університету Валенсії. Вони придумали спосіб сухого заморожування продуктів.

Повідомляється, що продукти, перетерті в порошок, абсолютно не втрачають своїх корисних властивостей. Одержаний порошок можна додавати в чай, воду, молоко, присипати ним продукти. Існує категорія людей, які не люблять овочі, – дана розробка саме для них, повідомляє The Daily Mail.

Провідний дослідник Нурія Мартінес упевнений, що вживання порошку сприятиме заповненню добової норми поживних речовин. ВООЗ рекомендує вживати у свій раціон не менше чотирьохсот грамів овочів і фруктів щодня. Саме ця кількість продуктів дозволить понизити ризик захворювання інсультом, діабетом, ожиріння.

Першими «випробовуваними» стали полуниця, грейпфрут і ківі. Вибір учених ліг саме на дані фрукти і ягоди не просто так – в них міститься велика кількість води.

Зі 100 грамів свіжої полуниці виходить 10-15 грамів порошку. Додавши 85 милілітрів води, вийде смачний і ароматний сік, який чудово підніматиме тонус з самого ранку, пише medvesti.com.

korzonews.info