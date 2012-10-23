Одяг впливає на поведінку людей

Поведінка людини залежить від того, в чому вона одягнена. До такого висновку прийшли учені з Північно-Західного Університету. Також вони стверджують, що одяг – це засіб дії на навколишніх людей.

Одягаючи той або інший одяг, людина переймає його якості, відзначає автор дослідження Адам Галінські. Наприклад, строгий діловий костюм допомагає відчути себе діловою людиною і справити належне враження на навколишніх.

Під час експерименту добровольцям запропонували одягти білий халат. У одному випадку їм говорили, що ця річ належить лікареві, а в іншому – що художникові. У першому випадку люди ставали уважнішими, а в другому проявляли креативні здібності.

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