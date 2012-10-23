У Китаї 300 осіб отруїлися аміаком

Три сотні осіб одержали отруєння різного ступеня тяжкості в результаті витоку аміаку в китайській провінції Хубей, повідомляє РІА «Новости».

Інцидент стався у водному господарстві "Деянь" на озері Хунху, яке є найбільшим прісним водоймищем у провінції. Сигнал про витік великого об`єму аміаку, використовуваного підприємством для роботи холодильних установок, надійшов у поліцію ввечері у понеділок.

На місце події негайно виїхали пожежники, медики і представники місцевої влади. У терміновому порядку були евакуйовані співробітники підприємства, район події оточено.

За інформацією видання, ознаки отруєння аміаком були виявлені приблизно у трьохсот осіб, більше сотні з них госпіталізовано. Кілька постраждалих перебувають у комі.

На сайті компанії "Деянь", заснованої в 1994 році, зазначається, що підприємство займається екотуризмом і розведенням прісноводих риб. Головний офіс компанії розташовано на озері Хунху в провінції Хубей.