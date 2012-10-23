Голову Росспоживнагляду пропонують відправити до психіатра

У «Єдиній Росії» пропонують відправити голову Росспоживнагляду на психіатричне обстеження. Член Президії генеральної ради російської партії влади «Єдина Росія» Андрій Макаров пропонує відправити голову Росспоживнагляду Геннадія Оніщенка на психіатричне обстеження у зв`язку з його заявою про розпуск Держдуми РФ, якщо вона не прийме антитютюновий закон.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Єдиної Росії».

«Я не впевнений, що, відповідно до Конституції РФ, пан Оніщенко може порушити питання про розпуск Державної Думи. Також я не впевнений, що Держдума, відповідно до Конституції РФ, може порушити питання про психіатричний огляд пана Оніщенка, хоча можна припустити, що його заява – це симптом дуже тяжкої хвороби. Але мені здається, що заява про психіатричний огляд має значно більше підстав», - сказав парламентарій. Кажучи в цілому про антитютюновий законопроект, депутат пояснив, що виходить з позиції, що закони не приймаються або відхиляються Держдумою, а обговорюються.

«Я сам є беззаперечним прихильником заборони тютюнокуріння, насамперед як людина, що не курить. Але я чудово розумію, що цей законопроект повинен бути обговорений з усіх боків, дуже ретельно пропрацьований, насамперед для того, щоб він не перетворився на першотравневе гасло», - наголосив А.Макаров. «І жодні, вибачте, ідіотичні заяви пана Оніщенка, які свідчать, скоріше, про його психічний стан, аніж про зміст питання, цього змінити не можуть. На мій погляд, після цієї заяви пан Онищенко має бути негайно відправлений на психіатричне обстеження. Це буде в цьому випадку адекватною мірою», - підсумував А.Макаров. Напередодні в ефірі радіостанції «Ехо Москви» Г.Оніщенко заявив, що має намір порушити питання про розпуск Держдуми, якщо не буде прийнято антитютюновий закон. «Якщо наша Дума не прийме внесений закон, я як громадянин порушу питання про її розпуск. Я маю право, як виборець, так говорити», - наголосив Г.Оніщенко. 18 жовтня прем`єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зазначає, що Росія - країна, яка найбільше курить у світі, що свідчить про її відсталість. «Росія – країна, яка практично найбільше курить у світі. А що таке «найбільше курить» насправді? Якщо говорити просто, - це найвідсталіша. Курять зазвичай у найнеблагополучніших країнах», - сказав Д.Медведєв. За його словами, в Росії курять 44 млн. осіб, що становить третину населення країни, включаючи дітей. Російський прем`єр зазначив, що уряд розгляне законопроект про цілковиту заборону куріння в громадських місцях, включаючи будівлі, де розташовані органи державної влади.

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