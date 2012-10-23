Італійським сейсмологам за невірний прогноз дали 6 років в'язниці

В Італії суд засудив сімох членів комісії з сейсмічної ситуації до 6-ти років тюремного ув`язнення.

Як повідомляє "Эхо Москвы", вони також повинні будуть виплатити компенсацію до 450-ти тисяч євро родинам загиблих в результаті руйнівного землетрусу, який стався в 2009-му році.

Серед засуджених - голова комісії, колишній президент Національного інституту геофізики Італії та керівник Національного центру землетрусів.

Суд визнав експертів винними у ненавмисному вбивстві, оскільки всього за п`ять днів до трагедії вони дали невірні прогнози. Наслідки стихійного лиха, що сталося в Італії, усувають досі.