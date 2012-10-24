Стрес провокує у дитини незворотні зміни мозку

Хронічний стрес зменшує у дитини зону мозку, пов`язану з пам`яттю. Таке відкриття зробив Університет Вісконсін-Медісон. Це накладає негативний відбиток на когнітивні здібності дитини.

Так, діти, що зіштовхуються зі стресом, гірше справлялися з тестами на короткочасну пам`ять. За словами дослідника Джемі Хенсона, напад на сім`ю, хронічне захворювання у дитини або членів сім`ї можна співвіднести зі стресом цього роду.

Раніше дослідження довели, що діти, які пережили епізоди насильства, старіють на клітинному рівні швидше. Значить, стрес віднімає роки життя. Цього разу вчені вирішили сфокусуватися на якості пам`яті 61 дитини 9-14 років.

Дітей опитували, а їх мозок сканували. МРТ показала: у дітей з особливо високим рівнем стресу передня частина поясної звивини, що знаходиться в префронтальної корі, відрізнялася зменшеним розміром.

Дана область необхідна для виконання емоційних і когнітивних завдань, включаючи обробку інформації просторовою робочою пам`яттю. Стрес також приводив до всихання сірої і білої речовини. Судячи з усього, він провокує зміни в хімічному складі мозку.

Світ24