Біля берегів Каліфорнії через напад акули загинув серфінгист
09:47, 24 жовтня 2012Зарубіжні новини
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Вже другий випадок
Біля узбережжя американського штату Каліфорнія в результаті нападу акули загинув чоловік, який займався серфінгом.
Як повідомляє радіо «Свобода», це сталося неподалік від Санта-Барбари, на північ від Лос-Анджелеса.
Свідком нападу став друг загиблого, який і витягнув його з води. Проте врятувати життя постраждалого вже не вдалося.
Це другий напад акули зі смертельним результатом на цьому пляжі за останні два роки. В жовтні 2010 року жертвою хижака став 19-річний студент.
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