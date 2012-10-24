Біля берегів Каліфорнії через напад акули загинув серфінгист

Біля узбережжя американського штату Каліфорнія в результаті нападу акули загинув чоловік, який займався серфінгом.

Як повідомляє радіо «Свобода», це сталося неподалік від Санта-Барбари, на північ від Лос-Анджелеса.

Свідком нападу став друг загиблого, який і витягнув його з води. Проте врятувати життя постраждалого вже не вдалося.

Це другий напад акули зі смертельним результатом на цьому пляжі за останні два роки. В жовтні 2010 року жертвою хижака став 19-річний студент.