Європарламент погодився на спрощення торгівлі ліками з Ізраїлем
12:59, 24 жовтня 2012Зарубіжні новини
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Європейський парламент дав свою згоду на спрощення торгівлі ліками з Ізраїлем.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сесії Європарламенту у Страсбурзі 23 жовтня.
За це рішення проголосували 379 депутатів, проти – 230, утримався 41.
Угода передбачає, що ліки, які пройшли сертифікацію в Ізраїлі, можуть імпортуватися до країн Євросоюзу без додаткової сертифікації і навпаки.
Депутати вважають, що нова угода сприятиме зменшенню цін та розширенню переліку генетиків на ринку.
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