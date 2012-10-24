Європарламент погодився на спрощення торгівлі ліками з Ізраїлем

Європейський парламент дав свою згоду на спрощення торгівлі ліками з Ізраїлем.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сесії Європарламенту у Страсбурзі 23 жовтня.

За це рішення проголосували 379 депутатів, проти – 230, утримався 41.

Угода передбачає, що ліки, які пройшли сертифікацію в Ізраїлі, можуть імпортуватися до країн Євросоюзу без додаткової сертифікації і навпаки.

Депутати вважають, що нова угода сприятиме зменшенню цін та розширенню переліку генетиків на ринку.