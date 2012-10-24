У Коста-Ріці стався потужний землетрус

У Коста-Ріці стався сильний землетрус магнітудою 6,6.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за інформацією Геологічної служби США, епіцентр був за 145 км на захід від столиці - Сан-Хосе, поблизу туристичного району, що постраждав у результаті землетрусу у вересні.

Повідомлень про постраждалих і руйнування поки що не надходило. Вчені заявили, що в результаті підземних поштовхів цунамі, швидше за все, не виникне.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня поблизу північно-західного узбережжя Коста-Ріки стався землетрус силою 7,6 бала. Для прибережних зон низки країн Центральної і Південної Америки була оголошена загроза цунамі.