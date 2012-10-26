Застуда чи алергія на осінь?

Симптоми захворювань дуже часто практично ідентичні.

Для більшості людей осінь – це час застуд. Проте стало відомо, що всі основні симптоми застуди можуть проявлятися при алергії на осінь.

У цей час року існує величезна кількість збудників, наприклад спори цвілі від гниття листя, пилові кліщі, суха атмосфера в приміщенні.

Фахівці стверджують, що застуду від алергії відрізнити можна, хоча симптоми практично ідентичні. Ті, хто страждають від алергії, наприклад, чхають повторно, можуть навіть десятки разів поспіль, на відміну від хворих застудою.

Виділення з носа при алергії зазвичай білого, прозорого кольору, рідкі. А під час застуди ці виділення густої консистенції. Чхання, нежить і інші симптоми при алергії, як правило, зазначаються в певний час доби або при заняттях певними видами діяльності. При застуді симптоми відзначаються постійно, а досягають апогею після двох-трьох днів.

Проявами алергії стають астма, екзема і нежить у чутливих людей. Саме тому, щоб уникнути негативних наслідків, настійно радять регулярно провітрювати житлове приміщення і зволожувати повітря.

korzonews.info