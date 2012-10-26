Чим корисна хурма

Зараз сезон хурми, цього незвичайного східного фрукта, який ми так любимо і з нетерпінням чекаємо щоосені.

Для тих, хто любить хурму або ще не визначився у своїй симпатії до цього фрукту, ми вирішили нагадати про корисні речовини королька, і як він впливає на наш організм.

Калорійність хурми становить 63 ккал на 100 г.

Корисні властивості хурми:

У хурмі міститься до 25% сахарози і фруктози, а також вітаміни С і Р, провітамін А. Крім того, хурма містить велику кількість заліза, кальцію, марганцю, міді, калію, яблучну і лимонну кислоту.

Хурма - прекрасний тонізуючий засіб. Вона знімає втому, заспокоює нервову систему, повертає апетит і покращує працездатність.

Хурма багата калієм, кальцієм, магнієм, фосфором, залізом і іншими корисними речовинами, необхідними для хорошої і здорової роботи всіх систем організму. Магній, який міститься в хурмі, дозволяє запобігти утворенню каменів в сечовому міхурі і в нирках.

Сік хурми допомагає боротися із застудою. Сік одного плоду можна змішати з трьома столовими ложками теплої кип`яченої води і пити цю суміш кілька разів на день.

Речовини, які містяться в хурмі, беруть активну участь у знищенні кишкової палички і золотистого стафілокока. Тому вона незамінна в профілактиці інфекційних і запальних захворювань.

Хурма є профілактичним засобом від атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, а також захищає від онкологічних захворювань завдяки високому вмісту в цьому плоді магнію, калію і бета-каротину.

А ще хурма багата на антиоксиданти і пектин, тому її рекомендують вживати при розладі травлення.

Ще одна унікальна особливість хурми - невеликий вміст калорій, при цьому вона чудово вгамовує голод.

Як правильно вибирати хурму:

Зазвичай солодкою і смачною є хурма сорту корольок. Визначити її можна за трохи плескатою формою. Солодкими і соковитими будуть і плоди, прикрашені коричневими смужками на шкірці. Чим більше смужок, тим солодший смак. Крім того, чим м`якше плід, тим він солодший.

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