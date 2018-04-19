Чому не можна відмовлятися від жирів

Намагаючись схуднути, багато жінок намагаються повністю виключити зі свого раціону жирну їжу. Однак робити цього не варто. Чому?

Вердикти вчених

Раніше ситуація з вживанням жирних продуктів була ясною: вершкове масло і сало шкідливі, рослинні масла корисні. А взагалі без жирів ще краще: будеш струнким і здоровим.

Однак в останні роки деякі непорушні твердження дієтології минулого століття були спростовані. Найбільш масштабне дослідження з вивчення залежності здоров`я від споживання жирів було розпочато в США ще в першій половині XX століття.

Воно триває й досі. Проте вже зараз вчені прийшли до висновку, що найбільш здорові і фізично активні люди, ті що знаходяться на змішаній дієті. В їх раціоні є тваринні і рослинні жири.

Зовсім відмовлятися від жирів не можна. Адже при їх нестачі організм починає переробляти в жири вуглеводи. І це не кращий варіант, оскільки з вуглеводів виходять далеко не самі корисні жири.

За останні 10-15 років масове використання знежирених продуктів у США не призвело до зменшення числа товстунів.

Мало того, число американців з ожирінням постійно зростає. Збільшується і захворюваність на цукровий діабет, що прямо пов`язано із зайвою вагою.

Так що для здоров`я дієта яка не містить жири не менш шкідлива, ніж постійне зловживання жирною їжею. Нестача жирів призводить до загального порушення обміну речовин.

Ще одне досить популярне переконання: маргарин корисніше масла - також не витримало перевірку часом. В маргарині дійсно немає холестерину.

Зате в ньому містяться трансжири - жирні кислоти "які зламалися", не характерні для нормальних продуктів.

Нещодавно у впливовому англійською медичному журналі були опубліковані дивовижні результати багаторічного спостереження за 80 тисячами медсестер. Виявилося, що серед любителів продуктів з трансжирами значно зростає смертність від ішемічної хвороби серця та інфарктів міокарда.

Енергія жиру

Жирні продукти - джерело енергії, вони беруть участь в обігріві тіла. В екстрених ситуаціях запас жирів дозволяє досить довго обходитися без їжі. Особливо необхідні жири жителям північних широт.

При низькій температурі навколишнього середовища варто з`їдати щодня вранці невеликий шматочок вершкового масла або якоїсь інший ситної їжі. Накопичуючись в підшкірній клітковині та тканині, що оточує внутрішні органи, жири забезпечують теплоізоляцію організму. Тим самим зменшується ризик переохолодження.

Недарма основу раціону багатьох північних народів становить жирна риба. Народи Крайньої Півночі рідше страждають від атеросклерозу і гіпертонічної хвороби. Хоча й вживають дуже жирну їжу протягом всього свого життя. Вчені пов`язують цей факт з користю риб`ячого жиру.

Для розуму і краси

Жири входять до складу клітин і необхідні для їх оновлення. Особливо багато жироподібних сполук у нервових тканинах і головному мозку.

Тому бідне харчування в дитинстві завдає непоправної шкоди інтелекту. При недостатньому вживанні жирів у школярів можливе порушення концентрації уваги і зниження успішності.

Холестерин незамінний для вироблення біологічно активних речовин: жовчних кислот, статевих і деяких інших гормонів. Якщо в організмі жінки не вистачає жиру, у неї зникають місячні, неможливе зачаття.

Тільки з жирною їжею засвоюються жиророзчинні вітаміни А, Є, D, К. Вітаміни і жири необхідні, щоб добре росло волосся, а шкіра була здоровою, красивою і гладкою.

Деякі жирні кислоти незамінні. Ми обов`язково повинні отримувати їх з їжею, оскільки людський організм сам не вміє їх виробляти. Такі незамінні жири, що містяться в рибі і риб`ячому жирі, в льняній олії і в деяких інших рослинних продуктах.

Правильне співвідношення незамінних жирів містить середземноморська дієта, що включає оливкову олію і дари моря.

Незамінні жирні кислоти регулюють обмін холестерину і необхідні нашим судинам.

Про користь пишних форм

Важливий жир і для правильного формування тіла. У дуже худих жінок є ризик опущення нирок. Адже наш внутрішній жир подібно подушці підтримує органи і амортизує удари.

Доведено, що у худих жінок остеопороз і переломи зустрічаються частіше, ніж у повних. Тому при нестачі маси тіла щодня необхідно їсти їжу, що містить легкозасвоювані молочні та рослинні жири.

Натуральні - корисніше

Дуже важливий і склад жирної їжі. Якщо свою "норму" ми будемо отримувати з печива, шашлику і рафінованої рослинної олії, то особливої користі здоров`ю не принесемо.

Головний принцип нинішньої дієтології досить простий: чим натуральніше, тим краще. Це означає, що найкращими вважаються жири, які не пройшли ніякої обробки. Іншими словами, це рослинні жири в складі насіння, жирної риби, натуральної сметани. У цьому випадку людина застрахована від шкідливим добавок і отримує всі необхідні складові кожного з жирів.

Тому не захоплюйтеся продуктами з трансжирами. Їх багато в здобних виробах, начинках для цукерок. У чіпсах, картоплі фрі, крекері, печиві та інших кондитерських виробах таких молекул може бути від 30 до 50%.

"Важким" продуктом для організму і, зокрема, для печінки є пальмова олія. Вона входить до складу деяких сортів шоколаду і "одноразової" локшини. Тому продукти з пальмовою олією не повинні бути присутніми на нашому столі щодня.

Що вибрати

Тваринний жир, від якого не слід відмовлятися, - молочний. У ньому міститься близько 20 жирних кислот високої біологічної цінності. Найкраще засвоюються кисломолочні продукти нормальної жирності.

Дуже корисні продукти, багаті кислотами сімейства омега-3, - лляна олія, морська риба. Доведено, що омега-3 кислоти важливі для профілактики атеросклерозу. Постарайтеся хоча б пару раз на тиждень їсти рибу. Додавайте в їжу суміш рослинних олій, щоб отримати різноманітні жирні кислоти. Змішуйте оливкову, соняшникову і кукурудзяну олію безпосередньо перед заправленням салату.

Сама корисна для здоров`я олія - нерафінована, холодного віджиму. Якщо вам не подобається його смак, можете просто щодня їсти оливки, авокадо, насіння або горіхи.

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