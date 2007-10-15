Прес-конференція на тему: “У Вас дисбактеріоз? Вимагайте соціальної допомоги!” У 2007 році фахівцями Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Шупіка і медичного журналу «Искусство лечения» була розроблена і упроваджена Всеукраїнська соціальна програма для пацієнтів з розладами травлення. Про програму і закономірність, яка була виявлена в результаті проведення програми, розкажуть учасники прес-конференції: фахівець із зв`язків з громадськістю журналу «Искусство лечения» Віталій Карабейников; фахівець у області медицини Дмитро Іванов, керівник соціальної програми Віктор Ткачук; представник почесного партнера програми, керівник медичного відділу фармацевтичної компанії «Юрія-Фарм» Борис Яковлєв. Серед представників ЗМІ будуть поширені препарати для надання першої допомоги при дисбактеріозі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 231 52 58, 8 050 331 52 58. Акредитація на місці з 11-30.