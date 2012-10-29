Як уповільнити старіння?

Нещодавні дослідження показали, що залишатися розсудливим у процесі старіння радше допоможуть фізичні вправи, аніж розв`язання кросвордів.

У дослідженні брали участь близько 700 жителів Великої Британії. Люди, які залишилися фізично активними в літньому віці, як правило, мислять розумніше, ніж ті, хто не займався вправами, пише Raut.ru.

Мозок зазвичай зменшується в кінці дорослого життя людини. Науковці вважають, що це скорочення і викликає вікове погіршення пам`яті. Учасникам дослідження провели рентген мозку у віці 73 років. Трьома роками раніше, у віці 70, всі учасники були опитані з приводу відпочинку і фізичної діяльності, якою вони займаються. В результаті було встановлено, що у найбільш фізично активних людей зазвичай більший обсяг сірої і нормальний обсяг білої речовини (відповідає за мислення і пам`ять), окрім того, фізична активність не дає розвиватися атрофії мозку.

Також доведено, що ніколи не пізно почати захищати мозок за допомогою вправ. Була набрана група з 120 неактивних людей похилого віку без ознак слабоумства. Одна половина почала скромні фізичні вправи (хода в помірному темпі протягом 30-45 хвилин три рази на тиждень), інша половина займалася розтяжкою і тонізуючими вправами. Через рік МРТ мозку показало, що головна ділянка головного мозку, пов`язана з пам`яттю (гіпокамп), була трохи більша у першої групи і скоротилася незначно у другої.

Вонда Райт, ортопедичний хірург і доктор медичних наук, яка вивчає старіння спортсменів, каже, що зниження розумових здібностей в літньому віці можна уникнути. "Ніколи не занадто пізно використовувати потенціал нашого тіла, щоб стати сильнішими. Не існує таблеток, які можуть зробити те ж саме, що й фізичні вправи".

Зазначимо, британські науковці з`ясували, що інтелектуальний розвиток людства досяг свого піку, і нам, з погляду законів фізики і фізіології, неможливо стати ще розумнішими. До речі, на думку науковців, розвиток мозку починався з його уміння відчувати запахи. Тому ссавці мають дуже великі мізки, найбільші з-поміж усіх інших видів, що мешкають на нашій планеті.

Також згадаймо, що 30 вересня у Києві понад 12 тисяч людей встановили світовий рекорд, взявши участь у наймасовішій ранковій зарядці.

korzonews.info