На заході Канади стався землетрус

Землетрус магнітудою 7,7 стався вчора у західній канадській провінції Британська Колумбія.

Про це йдеться на сайті Геологічної служби США, передає РІА «Новости».

Підземні поштовхи були зафіксовані о 20.04 суботи за місцевим часом (07.04 неділі за московським часом). Епіцентр землетрусу перебував за 139 кілометрів на південь від населеного пункту Массет на острові Грейам.

Осередок землетрусу залягав на глибині 9,9 кілометра.

Дані про можливі руйнування і жертви поки не надходили.