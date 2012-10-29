Сміх змінює життя

Вважається, що сміх має цілющі властивості. Нещодавно вчені підрахували, як довго потрібно сміятися, щоб поліпшити стан свого здоров`я.

Експерти Інституту психосоматичної медицини Різа встановили, що сміятися треба мінімум 30 хвилин в день. Сміх такої тривалості підвищує якість сну, допомагає побороти стрес, нормалізує роботу серця, печінки, легенів. Одним словом - жити стає легше і, звичайно ж, веселіше.

«Сміх врятує нам життя, що підтверджено клінічною практикою. Позитивні люди мають більші можливості в роботі і в стосунках з оточуючими. Сміх стимулює імунітет, викликає виплеск адреналіну і дофаміну. Також він активізує механізм вивільнення ендорфінів та енкефалінів - наших природних наркотиків », - відзначає директор департаменту психологічних наук Fatebenefratelli в Мілані Клаудіо Менкаччі (Claudio Mencacci).

А тим часом статистика говорить про те, що, незважаючи на всю користь сміху, сучасні люди сміються менше, ніж їхні предки. Газета Corriere della Sera провела опитування і з`ясувала, що, 50 років тому людина смілявся в середньому по 15 хвилин в день, а зараз на сміх він витрачає всього 5 хвилин.

korzonews.info