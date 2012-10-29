При перших симптомах хвороби зовсім необов`язково відразу ж заливатися мікстурами і жменями ковтати противірусні препарати. Навіщо труїти організм хімією, коли є простий і перевірений роками "бабусин" засіб - домашні інгаляції?

Не бійся! Болісно дихати над картоплею, як колись у дитинстві, не доведеться. Але запам`ятай, що з розумом зроблена інгаляція є найефективнішим борцем з мікробами. Головне - вибрати правильний тип процедури, в залежності від рівня прогресування хвороби.

1. Парова інгаляція

Якщо в горлі не просто починає дерти, а вже й ковтати боляче, терміново рятуйся паровою інгаляцією.

Налий у чайник води, додай суміш лікарських трав або ефірної олії і постав на слабкий вогник. Прикрити рушником і хвилин 15-20 спокійно вдихай пар з носика, тільки оберни його щільним папером, щоб не обпектися. Ефірну олію краще взяти евкаліптову, соснову, анісову або персикову. На 100 г гарячої води потрібно 10-15 крапель. Дуже корисний пар з фітонцидами, склад після процедури виливати не треба, інгаляція в домашніх умовах дозволяє його кілька разів використовувати.

2. Тепло-волога інгаляція

Якщо тебе душить і не дає нормально відкашлятися мокрота, що відходить, долає хронічний нежить або ти страждаєш від неприємної сухості в носі, твоє спасіння - тепло-волога інгаляція.

Беремо звичайну каструльку, насипаємо пару ложок одного зі зборів і заливаємо в неї пів літра окропу. Через півгодини "настоювання" накриваємося рушником і 5-7 хвилин глибоко і неквапливо вдихаємо цілющу пару. Повторюємо 2-3 рази на день, застосовуючи сольовий або содовий розчин, евкаліптову олія або горошинку в`єтнамського бальзаму "Зірочка".

3. Олійна інгаляція

Основні показники: голос пропав, горло сипить, сухий або гавкаючий нав`язливий кашель, ніс наглухо забитий.

Знадобиться олійний пальник або випарник. Щодня дихай по 7-10 хвилин, а краще ще за 40 хвилин до цього зробити тепло-вологу інгаляцію мінералкою "Боржомі" або "Єсентуки" № 4 або 17.

Основні правила прийому інгаляцій:

- робити краще через годину після їжі;

- після процедури ще годину не варто курити, розмовляти або знову їсти;

- алергіками варто бути обережними з травами та оліями;

- не варто робити інгаляцію при запаленні легенів, набряку гортані або при частих носових кровотечах, а також при температурі вище 37,5.

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