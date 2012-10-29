Чим корисна обліпиха

"Важко знайти в людському організмі те, чого не лікує обліпиха, - каже Наталія Шепіль, дієтолог. – Це просто унікальна рослина, згусток вітамінів".

Цілющі властивості має кора кущика, листя, гілки та плоди.

Обліпиха – хороший регулятор кров`яного тиску, температури тіла. Вона є природним медикаментом від раку, оскільки містить каротин та вітаміни С і Е.

"Насамперед варто знати, як правильно збирати і заготовляти обліпиху, - пояснює дієтолог. – Потім вже можна говорити детально про її цілющі, лікувальні та профілактичні властивості".

Кору обліпихи слід збирати навесні, листочки – до того, як рослина почне цвісти, а плоди - восени, коли ягоди достигнуть і набудуть яскравого помаранчево-червоного забарвлення.

Заготовляти на зиму обліпиху можна кількома способами: заморожувати ягоди, пересипати цукром чи робити олію.

"Олію в домашніх умовах зробити дуже просто, - ділиться Наталія. – Ягідки перемелюють, можна в м`ясорубці, можна за допомогою блендера, можна просто добре розтерти дерев`яною ложкою. Додайте туди оливкової олії і поставте в темне місце на 3-4 дні. Після цього через сито чи марлю відділіть густі залишки, а сік, що утворився, зберігайте в скляному посуді. Ось і маєте обліпихову олію, зроблену власноруч".

Обліпихова олія швидко загоює опіки та виразки на шкірі, лікує запалення внутрішніх і зовнішніх геніталій жінки за 10-12 процедур, зволожує суху шкіру обличчя, є профілактичним засобом проти ламкості нігтів, лікує гастрит і виразки дванадцятипалої кишки, загоює рани в ротовій порожнині.

Випадіння волосся можна вилікувати маскою з обліпихової олії. Перед нанесенням шампуню, в коріння намоченого попередньо волосся втирають олію, потім замотують волосся поліетиленовим пакетом і махровим рушником. Через пів години змивають маску з допомогою шампуню. Робити її можна не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

"Коли у діток лізуть зубки або стоматит, - продовжує Шепіль. – обліпихова олія стає у пригоді. При затяжному кашлі, туберкульозі, бронхіті, пневмонії олію не лише п`ють, а й розтирають нею груди. Усі запальні процеси в кишково-шлунковому тракті лікують олія з обліпихи. Не слід вживати її хіба що, коли у вас запалення підшлункової залози чи жовчного міхура".

Обліпихова олія має протизапальну, бактерицидну, протигрипозну дію, якщо її додати до чаю, наприклад.

При будь-якому методі заготівлі обліпихи, вона не втрачає свої корисні властивості. Тому ще одним популярним способом є пересипання цукром в пропорції 1:1.

"Це буде найкращий ваш запас на зиму, – запевняє дієтолог. – При високій температурі, для підвищення імунітету, для профілактики серцево-судинних захворювань, для покращення роботи головного мозку школярів, для вагітних жінок".

gazeta.ua