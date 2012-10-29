Як швидко вилікувати забите місце

Столичний травматолог-ортопед Іван Ігнатьєв, 44 роки, радить масувати забите місце, щоб швидше вилікуватися. Так болітиме менше, бо нервові закінчення стають менш чутливі.

"Масаж — найкращий засіб вилікувати місце удару без ліків. Через приток крові швидше проходять гематоми, швидко минає втома і слабкість. Є у мене знайомий боксер. Часто травмується. Став моїм постійним клієнтом і приходив два чи три рази на місяць з новою травмою. Але згодом почав лікувати себе сам. Завжди масує шкіру, коли вдариться. Так набряки в нього минають за день-два. Але робить масаж лиш тоді, коли пошкодилися лише м`язи, а на шкірі немає ран. При переломах ніякого масажу робити не можна.

Починати масувати руку чи ногу радить наступного дня після травми, коли вже минув біль.

"М`язи треба розслабити. Спершу їх погладжують протягом 3 хвилин, щоб розігріти і розім`яти. Потім починають вижимати, але дуже легко. Через пару хвилин знову треба погладжувати. Загалом масаж роблять 7-10 хвилин, а якщо немає температури, час процедури можна трохи збільшити. Але як тільки відчуєте біль — припиняйте масаж".

Радить сходити на прийом до травматолога, який призначить зігріваючі мазі. Вони посилять дію масажу.

gazeta.ua