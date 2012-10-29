Антидепресанти небезпечні для жінок

Антидепресанти і антипсихотичні препарати можуть бути небезпечні для жінок дітородного віку. До такого висновку прийшли експерти з Інституту психіатрії Королівського коледжу в Лондоні.

Фахівці стверджують, що ці препарати протипоказані під час вагітності. А оскільки приблизно половина вагітностей є незапланованими, то побічні ефекти від цих препаратів потенційно небезпечні для вагітних жінок і їх майбутніх дітей.

За словами експертів, деякі компоненти антидепресантів (наприклад, вальпроат натрію) може викликати пороки розвитку плоду і викликати зниження інтелекту у дітей. У зв`язку з цим, жінкам фертильного віку з легкою або помірною стадією психічного або нервового розладу рекомендується застосовувати психологічні методи лікування.

likar.info