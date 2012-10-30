Жертвами урагану "Сенді" у США і Канаді стали 13 осіб

Жертвами урагану "Сенді", який обрушився на східне узбережжя США і Канади у ніч на вівторок, стали, щонайменше, 13 осіб.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес».

Раніше повідомлялося, що жертвами стихії стали п`ятеро жителів Нью-Йорка.

Окрім цього, серед загиблих - жителі міста Нью-Джерсі, штатів Мериленд, Пенсільванія, Коннектикут, а також мешканка канадського Торонто.

Найчастіше причиною загибелі людей стають падіння дерев, дорожніх знаків, рекламних щитів.

Коли "Сенді" досяг узбережжя, він послабшав до шторму, проте, як відзначає видання New Zeland Herald, зміна ступеню сили стихії - формальність. Сила вітру не слабшає і доходить до 135 км/год.

На даний час без електрики на території США залишаються близько 3 мільйонів людей. У Нью-Йорку відзначено сильне підтоплення - рівень води в одному з районів міста підвищився майже на 4 метри, затоплено тунелі міського метро.