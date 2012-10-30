Як запобігти появі розтяжок при вагітності

Коли потрібно починати користуватися спеціальним кремом для профілактики розтяжок? Чи є спеціальна дієта від розтяжок? І чи багато чого залежить від генетики? Ці питання неминуче задають всі майбутні мами, перебуваючи в цікавому положенні.

Розтяжки (по-науковому, стрії) - це внутрішні над риви шкіри, що потоншала і втратила еластичність. Спочатку пошкоджені ділянки вигля­дають як фіолетово-червонуваті смуги, цей відтінок їм додають кровоносні судини сполучної тканини.

Потім місця розривів заростають рубцевою сполучною тканиною і ста­ють світло-рожевими, а потім молочно-білими. Якщо розтяжок утво­рилося багато, виглядає це, зрозуміло, не дуже естетично.

Основні причини виникнення розтяжок під час ва- гітності: різкі ко­ливання ваги, гормональні зміни і спадковість.

Справа в тому, що у деяких жінок генетично менш еластична шкіра, в ній міститься менше еластичної речовини - колагену, то­му вона швидше «рветься» при розтягуванні. Але навіть зі спадковістю можна посперечатися, якщо заздалегідь поставити собі завдання уникнути розтяжок в очікуванні малюка.

Пам`ятайте, що ймовірність появи розтяжок значно знизиться, якщо слідувати правилам.

Слідкуйте за своїм харчуванням і не допускайте різких коливань ваги. Поява розтяжок менш імовірна, якщо вживати їжу, багату мінеральними речовинами і вітамінами, молочні продукти, рибу, м`ясо, бобові, томати, банани, оливкову олію. Від солодкого і мучно­го слід триматися подалі.

Регулярно приймайте контрастний душ: він чудово тонізує і зміцнює шкіру, що сприяє підвищенню пластичності шкіри.

Не забувайте про масаж. У домашніх умовах відмінною дією володіє «щипковий» масаж, який можна робити самостійно: просто протягом кількох хвилин щодня пощипувати проблемні місця до легкого почервоніння.

Підтримуйте шкіру в тонусі за допомогою занять спортом або танця­ми.

Для догляду за шкірою застосовуйте креми з вітамінами А, С, Е, ко­лагеном, еластином. Пре- красно для цієї мети підійде крем з рослин­ними оліями обліпихи, шипшини, баобаба або інка-інчі легко. Мас­ла проникають в більш глибокі шари епідермісу, підвищують еластичність і тонус шкіри, оберігаючи її від надривів.

Періодично в домашніх умовах робіть компреси з органічними мас­лами. Особливо гарні для цих цілей багате вітаміном E масло зародків пшениці (як відомо, вітамін E - один з головних помічників в боротьбі за збереження еластичності і молодості шкіри); а також масло жожоба, яке здавна зас- тосовували для оберігання шкіри від обезводнення і старіння.

Ретельно підходьте до вибору виробників органічних олій, пере­конайтеся в тому, що купуєте на 100% натуральний продукт.

Приймайте 15-хвилинні ванни з морською сіллю, корисні властивості якої відомі з незапам`ятних часів.

При сильному наборі ваги носіть спеціальні бюстгальтери і бандажі, що зменшують навантаження на шкіру і не дають їй за­надто сильно розтягуватися.

Але якщо навіть при дотриманні всіх запобіжних заходів у вас все ж з`являться розтяжки, поставтеся до них так, як зробила це кра­суня актриса і мама Сальма Хайек.

Зірка з задоволенням згадує, як одного разу коханий сказав їй, що розтяжки на шкірі роблять її схожою на тигрицю.

dytyna.info