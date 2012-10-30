Дієта для зміцнення імунітету

Лікар-дієтолог Джоел Фурман розробив дієту для зміцнення імунітету восени. За словами автора, навіть якщо ви простудитесь, то завдяки цій дієті одужання наступить швидше.

«Родзинка» дієти - вживати продукти в певних комбінаціях. Оздоровчий ефект досягається завдяки правильному поєднанню поживних речовин і мікроелементів.

Згідно цій дієті, 30-60% раціону повинні складати овочі (перевагу віддавати моркві, брокколі, помідорам, артишоку), 10-40% раціону - фрукти (яблука, цитрусові, банани), 10-40% - боби (перш за все, квасоля ). Зернові (каші і хліб) повинні складати 20% раціону, ще 10-40% припадає на горіхи, авокадо. Рибу і м`ясо дієтолог рекомендує вживати не щодня.

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