Чоловiк на пологах: користь чи шкода?
Погано для його сексуальностi
Сексологи вважають, що присутність чоловіка при пологах не дуже корисно.
Але в той же час психологи стверджують, що це дуже зближує подружжя, об`єднує їх, і батько, який був присутній на пологах, з перших хвилин усвідомлює своє батьківство.
Зазвичай це відчуття приходить до чоловіків не відразу. Це причина багатьох конфліктів, в тому числі і сексуальних.
Дев`ять місяців вони чекали дитину, а можливо, що й до вагітності пара готувалася кілька років. Нарешті, відбулося зачаття, майбутній тато щодня спілкується з майбутнім малюком.
Але народжується дитина, і люблячий татусь, який її так чекав, раптом починає зникати з дому. У нього з`являються важливі справи, він їде до друзів, згадує навіть тих приятелів, з якими він 10 років не спілкувався. Чому?
Тому, що почуття любові до дитини з`являється у чоловіка не відразу. Воно, за великим рахунком, не відразу з`являється і в матері, але, пройшовши через пологи, постійно контактуючи з дитиною, у тому числі й тілесно, через годування, до матері усвідомлене почуття любові приходить набагато швидше.
До татусів - коли малюкові виповнюється десь півроку, він починає тягнутися до тата, посміхатися йому. А як зізнатися собі і оточуючим, що ти не любиш свою дитину, яку ти так довго чекав? І чоловік тікає від своїх почуттів, від відсутності любові до своєї дитини.
Виходить, що, запрошуючи чоловіка на пологи, ми набуваємо для дитини доброго батька, але втрачаємо його як чоловіка?
Сексологи вважають, що присутність чоловіка при пологах може негативно позначатися на його сексуальності надалі. У момент сексуальної близькості перед ним будуть виникати яскраві, не самі збуджуючі, картини цих пологів.
За кордоном раніше нас почали практикувати спільні пологи і раніше зіткнулися зі зниженням чоловічої сексуальності. Зараз там прийшли до того, що чоловіка, який присутній на пологах дружини, відокремлюють від неї ширмою. Він може тримати її за руку, він все чує, але самого головного не бачить.
Є такий міф, який поширений серед чоловіків, що існують жінки, що відносяться до типу «бджолиної матки». Нібито весь сенс сексу для них у народженні дитини, після чого інтерес до чоловічої статі у таких жінок зникає.
Хоча насправді, швидше, у чоловіка може зникнути інтерес до жінки після того, як вона народила. Як у природі і відбувається. Фізична функція у чоловіка: запліднити якомога більшу кількість самок. І досить часто трапляється, що під час вагітності дружини чоловік заводить роман на стороні. Чоловік втрачає інтерес до вагітної дружини, тому що цю жінку він вже запліднив. Це записано у нього в підкірці.
У багатьох жінок, навпаки, під час вагітності прокидається підвищена сексуальність. Знову ж таки, якщо існують обмеження, що можна скористатися альтернативними способами. Тому проблеми відмов не повинно існувати, як таких, в цей період.
І все-таки далеко не всі чоловіки в цей період дивляться у бік. Для багатьох дружина стає особливо привабливою і сексуальною під час вагітності.
Дійсно, в цей момент жінка розквітає, в її організмі йде потужний гормональний сплеск. Можливо, що від жінки навіть виходять особливі феромони, що приваблюють чоловіків. Не виключено, що природою це задумано для того, щоб вагітна жінка могла утримати біля себе чоловіка.