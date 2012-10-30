Обираємо вид спорту за ДНК

Щоб вибрати найбільш відповідний для себе вид спорту, досить просто зробити спеціальний аналіз ДНК. Крім того, за генетичним профілем можна підібрати індивідуальний «правильний» раціон харчування.

Такий тест розроблений італійськими ученими. За словами молекулярного біолога Альберто Сантіні, в генетичному коді кожної конкретної людини є дані про схильність до того або іншого виду фізичної діяльності і продуктів харчування. Щоб дізнатися це, потрібно вивчити 7 фрагментів ДНК у зразку слини. Акредитовані лабораторії вже проводять такий аналіз за 150-200 євро.

Разом з тим, учені нагадують, що спосіб життя, харчування і координація руху не менш важливі, ніж роль ДНК у виборі «свого» виду спорту.

likar.info