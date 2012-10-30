Ураган "Сенді" затопив три міста в США

Гребля поблизу міст Муначі, Літтл Феррі і Карлштадт на півночі штату Нью-Джерсі вранці 30 жовтня була прорвана потоками води. У результаті прориву дамби всі три населені пункти виявилися затоплені: рівень води там складає від 1,2 до півтора метра, повідомляє Reuters.

Про жертви і постраждалих в результаті події нічого не повідомляється, проте представники місцевої влади вже заявили, що приступають до проведення рятувальної операції. За їх словами, невеликі міста були "зметені" потоками води.

Причиною сильної повені і прориву греблі став ураган "Сенді", що обрушився на східне узбережжя США.

Через негоду на сході США було скасовано тисячі авіарейсів, проведена евакуація сотень тисяч людей, а мільйони місцевих жителів залишилися без електрики через обрив ліній електропередач.

Президент США Барак Обама оголосив штат Нью-Йорк зоною лиха і розпорядився почати надавати федеральну допомогу постраждалим районам. Прямі збитки від урагану вже оцінили в 20 мільярдів доларів, однак ця сума може суттєво збільшитися через втрати від вимушеного простою економіки регіону.

29 жовтня через ураган "Сенді" Атлантік-Сіті опинився під загрозою затоплення. Крім того, ураган "Сенді" на Карибах призвів до загибелі 65 осіб.

А жертвами урагану "Сенді", що впав на східне узбережжя США і Канади в ніч на 30 жовтня стали, щонайменше, 17 осіб.

Американський телеканал CNN наводить ряд рекомендацій щодо виживання під час стихійного лиха для жителів США, котрі потрапили в зону лиха шторму "Сенді". Зокрема, рекомендується не використовувати мобільні телефони для роботи в мережах Wi-Fi, Bluetooth і GPS, щоб не розряджати батарею пристрою.

У разі підготовки відеозйомки свого будинку для страхових компаній, необхідно відкрити всі шафи і приміщення, щоб відобразити їх вміст для подальшого відшкодування страхового покриття.

"Зберігайте позитивний настрой і допомагайте тим, хто з вами по сусідству ... Зберігайте спокій при спілкуванні з родиною, друзями та сусідами, а також діліться своїми ресурсами", - повідомляє телеканал.

Між тим, старожили Нью-Йорка, які прожили на Манхеттені близько 30 років, ділячись враженнями, повідомляють, що схожої картини вони ніколи не спостерігали. "Я дивлюся з вікна і бачу річку, яка тече по центру Манхеттена", - цитує телеканал слова місцевого жителя.

У свою чергу газета New-York Times повідомляє з посиланням на керівництво метрополітену Нью-Йорка, що шторм "Сенді" став найбільш руйнівним в історії системи метро за останні 108 років, і зазначає, що терміни відновлення транспортної мережі "Великого яблука" поки не називаються .

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